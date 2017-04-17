Erdoğan’dan AGİT'e sert tepki Siz onu külahımıza anlatın

Erdoğan, Türkiye'deki referandum sürecini takip eden AGİT heyetinin açıklamaları ile ilgili "Önce haddinizi bilin haddinizi. Sizin hazırlayacağınız o siyasi içerikli raporları biz ne görürüz ne duyarız ne biliriz" dedi.

Erdoğan hazırlanan raporn siyasi olduğunu vurgulayarak "Türkiye'nin demokraside ekonomide dış politikada güvenlikte atması gereken çok önemli adımlar var. İşte AGİT diye bir örgüt var Avrupa'da bunlar kendilerine göre bir rapor hazırlıyorlar. Türkiye'deki seçimler şöyle olmuş böyle olmuş. Önce haddinizi bilin haddinizi. Sizin hazırlayacağınız o siyasi içerikli raporları biz ne görürüz ne duyarız ne biliriz. Biz yolumuza devam ederiz. Bu ülke batının hiç bir yerinde görülmeyen en demokratik seçimlerini gerçekleştirmiştir" dedi.