Erdoğan'dan flaş MTV açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: (MTV'ye yapılan yüzde 40 zam oranı) Daha önce motorlu taşıtlara olan zam oranı, aslında çok çok yüklü bir zam oranı değildi. Ama şu andaki zam oranını Bakanlar Kurulumuz tekrar bir değerlendirirse, o değerlendirmeden sonra ne yapabilir, tekrar bir düşürme olur mu olmaz mı, o tabi hükümetimizin takdiridir

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