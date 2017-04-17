Erdoğan'dan yeni operasyon açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan Fırat Kalkanı ile ilgili 'bizim son değil ilk operasyonumuzdur' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Fırat Kalkanı ile ilgili "Fırat Kalkanı bizim son değil ilk operasyonumuzdur. Ülkemize yönelik eylemleri ile ve tehditleri ile sınırlarımızda beslenen terör örgütlerinin kökünü kurutmak için nereye ve ne kadar operasyon gerekiyorsa hepsini yapmakta kararlıyız" dedi.
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