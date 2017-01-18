Ergenekon davası haziranda görülecek

Ergenekon davası sanıklarından bazılarının avukatları tarafından, davanın Ankara'da görülmesi kararına yapılan itirazın İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmesinin ardından, dosyanın gönderildiği İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi, davaya ilişkin tensip tutanağı hazırladı. Mahkemece davanın Ankara Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verildiği ancak bu karara bir kısım sanıklar tarafından yapılan itirazın, İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesi üzerine yetkisizlik kararının kaldırıldığı belirtilen tensip tutanağında, dosyanın bu mahkemenin yeni esasına kaydedildiği belirtildi.Duruşmanın 21 Haziran 2017'de yapılmasını kararlaştıran mahkeme heyeti, sanıkların tümüne davetiye gönderilmesini de hükme bağladı.

Yargıtay'ın bozma kararının ardından, 274 sanığın tekrar yargılanacağı Ergenekon davası, haziran ayında tekrar başlayacak.

- "Ankara'da görülsün" kararı

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun (HSYK) kararıyla dosyaya bakmakla yetkilendirilen İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 9 Kasım 2016'da verdiği kararla, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebir ve şiddet kullanarak ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçunun mağduru olan Hükümetin Ankara'da bulunması, Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmayının Başkanı ve Genelkurmay karargahında görevli subayların sanık olmaları" gibi gerekçelerle mahkemenin yetkisiz olduğunu belirtmiş, dosyanın yetkili olduğunu belirttiği Ankara Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine hükmetmişti.

Bu karara, Ergenekon davası sanıklarından bazılarının avukatları tarafından, geçen kasım ayında, "yetkisizlik kararının hukuka ve kanuna aykırı olduğu" iddiasıyla itirazda bulunulmuştu. İtiraz dilekçelerinde, mahkemenin yetkisizlik kararının Yargıtay 16. Ceza Dairesinin bozma ilamına da aykırılık taşıdığı belirtilerek, davanın İstanbul'da görülmesi için mahkemenin yetkisizlik kararından dönülmesi talep edilmişti.

Talepleri reddeden İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi de dilekçeleri üst mahkeme sayılan İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yönlendirmişti.

- Süreç

Yasayla kapatılan, dönemin özel yetkili İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince 5 Ağustos 2013'te verilen kararda, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ müebbet, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ağırlaştırılmış müebbet, emekli Tuğgeneral Veli Küçük 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 99 yıl hapis, Tuncay Özkan ağırlaştırılmış müebbet ve diğer suçlardan 22 yıl 6 ay hapis cezalarına çarptırılmıştı.

Emekli Orgeneral Hurşit Tolon'u müebbet, Danıştay saldırısının faili Alpaslan Arslan'ı 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, avukat Kemal Kerinçsiz'i ağırlaştırılmış müebbet, Mehmet Haberal'ı 12 yıl 6 ay, Mustafa Balbay'ı 34 yıl 8 ay ve Sinan Aygün'ü de 13 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum eden mahkeme heyeti, diğer sanıklara da çeşitli oranlarda hapis cezası vermişti.

Bazı sanıklar, davaya bakan ve kapatılan özel yetkili mahkemenin gerekçeli kararını yazmasının 7 ay sürmesi nedeniyle Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunmuş ve yüksek mahkeme de "sanıkların haklarının ihlal edildiğine" hükmetmişti.

İhlal kararı üzerine, yasayla kaldırılan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi yerine başvuruları inceleyen nöbetçi mahkemeler, tutuklu sanıkları tahliye etmişti.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin karardan 7 ay sonra 16 bin 600 sayfadan oluşan gerekçeli kararının taraflara tebliğ edilmesinin ardından dosya, temyiz incelemesi için Yargıtay 16. Ceza Dairesine gönderilmişti. Temyiz duruşmaları, 6 Ekim 2015'ten itibaren yapılmaya başlanmıştı.

- İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi görevlendirildi

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 21 Nisan 2016'da verdiği kararla, 13. Ağır Ceza Mahkemesinin kararını, "eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un Yüce Divan’da yargılanması gerektiği yönündeki itirazının haklı olması, Danıştay saldırısı davası ile Ergenekon davası arasındaki hukuki ve fiili irtibatın somut delillerle gösterilememesi ve soruşturma, yargılama, delil toplama aşamalarında adil yargılanma ilkelerine aykırılık bulunması" gibi gerekçelerle bozmuştu.

Dosyaya hangi mahkemenin bakacağına ilişkin yaşanan yetki karmaşasının ardından, HSYK tarafından alınan kararla dosya, görüleceği İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti.