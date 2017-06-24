Erzincan merkezli 8 ilde FETÖ'nün ablalarına operasyon: 2 tutuklama
Erzincan merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.
- AA
Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda örgütün "kadın yapılanması" mensubu oldukları tespit edilen şüphelilere yönelik Erzincan merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin polisteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye çıkarılan zanlılardan 3'ü savcılık sorguları sonrası serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrol hükümleri uygulanarak salıverildi.
Soruşturma çerçevesinde 5 zanlının arandığı belirtildi.
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