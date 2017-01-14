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Erzincan merkezli FETÖ operasyonunda 19 gözaltı

Erzincan merkezli Ankara, İzmir, Trabzon, Erzurum ve Mardin'de FETÖ/PDY'nin il yapılanmasına yönelik operasyonda 19 kişi yakalandı.

  • AA
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Erzincan merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, soruşturmayı yürüten Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda FETÖ'nün il yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çerçevede Erzincan, Ankara, İzmir, Trabzon, Erzurum ve Mardin'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.

FETÖ/PDY'ye ait dershane, okul ve derneklerin yöneticileri ile bazı iş adamlarının aralarında olduğu zanlılardan bazılarının örgütün şifreli haberleşme programı Bylock'u kullandığı belirlendi.

Zanlıların, ifade işlemleri için emniyete götürüldüğü öğrenildi.

Öte yandan, soruşturma kapsamında firari 9 kişinin de arandığı belirtildi.

 

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