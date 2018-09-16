Son Dakika Haberleri 16

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Erzincan'nın İliç ilçesinde ayının saldırdığı iki kişi yaralandı

Çilesiz köyünde Erkan Özbek (39) ve Adem Bozkuş (40) küçükbaş hayvanlarını otlatmak için Uluyamaç köyü Karadere Yaylası'na gitti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yaylada ayı saldırısına uğrayan Özbek ve Bozkuş, yanlarındaki çoban köpeklerinin yardımı ile ayıdan kurtulabildi.

Yayladaki yakınları tarafından İliç Devlet Hastanesine götürülen yaralılar, buradan Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

El ve ayaklarından yaralandıkları, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtilen Özbek ve Bozkuş, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başkan Erdoğan´dan piknik ziyareti

Başkan Erdoğan´dan piknik ziyareti

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA