Erzurum'da 180 kaçak göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kuzey çevre yolu Nenehatun mevkisi, Erzurum-Ağrı karayolu Karskapı Şehitliği ve şehirler arası otobüs terminali yakınında bir grubun yaya olarak ilerlediği ihbarını aldı.

Ekipler söz konusu bölgede 120 Afganistan ve 60 Pakistan uyruklu kaçak göçmeni yakaladı.

Gürcükapı Polis Merkezine getirilen kaçak göçmenlere çay ve yemek ikram edildi.

Türkiye'nin farklı illerine götürülmek için İran'dan yasa dışı yollarla yurda getirildikleri belirlenen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Aşkale ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edilecek.