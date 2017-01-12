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Erzurum'da 87 FETÖ gözaltısı

Erzurum'da FETÖ'ye yönelik soruşturmada aralarında askeri personel ve polislerin de bulunduğu 87 kişi gözaltına alındı.

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Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında son günlerde aralarında polis ve askerlerin de bulunduğu 87 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

ARALARINDA POLİS VE ASKERLER DE VAR

Bu kişiler arasında 1 kurmay binbaşı, 1 yarbay ve 1 astsubayın olduğu 3 askeri personel, 7 adliye çalışanı, 4 polis memuru, 18 esnaf ve iş adamının bulunduğu ifade edilen açıklamada, 51 zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, bu kişiler dışında aralarında bir idari hakim adayı ve 27 polisin de bulunduğu 36 kişinin gözaltı sürecinin bittiği ve bu kişilerden 10'u polis, 2'si adliye personeli, biri idari yargı hakim adayı 15'inin tutuklandığı, diğerlerinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

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