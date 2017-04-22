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Erzurum'da otomobil ile TIR çarpıştı

Erzurum'un Aşkale ilçesinde, TIR ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, Rıza Ardıç (51) idaresindeki 01 BPK 91 plakalı otomobil, Erzurum-Erzincan karayolu Çayköyü mevkisinde, karşı yönden gelen Fırat Demir'in (45) kullandığı 33 E 2113 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada, araçta sıkışan otomobil sürücüsü ile Ümmügülsüm Ardıç (53) olay yerinde yaşamını yitirdi. Cesetler, itfaiye ve AFAD ekiplerince çıkarıldı.

Yaralanan tır şoförü Demir, Aşkale Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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