Esed, Rus askerine ihtiyaç duyabileceğini açıkladı
Esed, muhaliflerin strateji değiştirip yeni savaşçılar kazanmaları halinde elindeki savaşçı sayısının yeterli olmayacağını itiraf etti. Esed, böylesi bir durumda Rus kara güçlerine ihtiyaç duyabileceklerini söyledi.
Beşşar Esed, Suriye'de savaşan muhaliflerin strateji değiştirip yeni savaşçılar kazanmaları halinde elindeki savaşçı sayısının yeterli olmayacağını itiraf etti. Esed, böylesi bir durumda Rus kara güçlerine ihtiyaç duyabileceklerini söyledi.
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