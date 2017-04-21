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Esed, Rus askerine ihtiyaç duyabileceğini açıkladı

Esed, muhaliflerin strateji değiştirip yeni savaşçılar kazanmaları halinde elindeki savaşçı sayısının yeterli olmayacağını itiraf etti. Esed, böylesi bir durumda Rus kara güçlerine ihtiyaç duyabileceklerini söyledi.

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Beşşar Esed, Suriye'de savaşan muhaliflerin strateji değiştirip yeni savaşçılar kazanmaları halinde elindeki savaşçı sayısının yeterli olmayacağını itiraf etti. Esed, böylesi bir durumda Rus kara güçlerine ihtiyaç duyabileceklerini söyledi.

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