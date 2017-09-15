Esetçe Beldesi'nin eski belediye başkanı Muazzibin Nekes'e 12 yıl hapis

İpsala İlçesi'ne bağlı Esetçe Beldesi'nde eski belediye başkanı olan Muazzibin Nekes, geçen yıl Mayıs ayında merada tartıştığı Yaşar Güneş ile kavga ettikten sonra orakla vurarak öldürdü. Olayın ardından tutuklanan Muazzibin Nekes hakkında ömür boyu hapis cezası istemiyle Edirne 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne açılan davanın karar duruşması yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanık Muazzibin Nekes ile öldürülen Yaşar Güneş'in yakınları ve avukatları katıldı.

Mahkemede kendisini savunan Muazzibin Nekes, ölen Yaşar Güneş'in kendisine küfür edip üzerine saldırdığını, kavga sırasında kendisini savunduğunu söyledi. Nekes, "Merada hayvan otlattığımız sırada beni yanına çağırdı ve küfür etti. Sonra sopa ile üzerime saldırdı. Kendimi korudum, bana yaralı olduğunu söyleseydi yardımcı olurdum. Üzerinde yağmurluk vardı, yaralı olduğunu hiç görmedim. Mahkemeden beraatımı talep ediyorum" dedi.

Edirne 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, müebbet hapis istemiyle yargılanan sanık Muazzibin Nekes hakkında, Yaşar Güneş'i haksız tahrik altında öldürdüğü gerekçesiyle, iyi hal indirimi de uygulayıp 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

ESKİ BELEDİYE BAŞKANI

Muazzibin Nekes, 2004-2009 yılları arasında Demokrat Parti´den seçilerek Esetçe Belediye Başkanlığı yaptı. 2014 yılı yerel seçimlerinde ise MHP'den tekrar aday oldu, ancak seçilemedi.