Eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan İpek, Yargıtay üyeliğine atandı
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başkanlığında toplanan Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK), Kenan İpek, Yargıtay üyeliğine atandı. Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı görevine getirilen Selahaddin Menteş de doğal üye sıfatıyla ilk kez toplantıda bulundu.
- AA
Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Gül başkanlığında toplanan HSK Genel Kurulunca, dün görevinden ayrıldığı açıklanan eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı İpek, boş olan Yargıtay üyeliğine atandı.
İpek'in yerine getirilen Adalet Bakanı Müsteşar Yardımcısı ve Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Başkanlığı görevini yürüten Menteş ise doğal üye sıfatıyla Adalet Bakanlığı Müsteşarı olarak HSK'nın toplantısına ilk kez katıldı.
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