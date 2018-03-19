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Eski Bakanlardan Hasan Celal Güzel vefat etti

Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel tedavi gördüğü Ankara Güven Hastanesinde 73 yaşında vefat etti.

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Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel tedavi gördüğü Ankara Güven Hastanesinde 73 yaşında vefat etti.

Hasan Celal Güzel kimdir?

1986 yılında girdiği ara seçimlerde dönemin Anavatan Partisi’nden (ANAP) Gaziantep Milletvekili seçildi, Turgut Özal hükümetinde Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü olarak görev aldı. 1987 yılı genel seçimlerinde yeniden milletvekili seçildi. Seçimlerden sonra Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı yaptı. Ayrıca 1986-1989 yılları arasında Dışişleri Bakan Vekilliği görevinde bulundu. 1989 yılında yapılan ANAP Olağanüstü Kongresi’nde parti genel başkanlığı ve başbakanlık için adaylığını koydu fakat seçilemedi.

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