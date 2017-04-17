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Eski eşini silahla yaralayıp intihar etti

Bursa'da geçen yıl boşandığı eşini tabancayla ağır yaralayan Mehmet Yayla aynı silahla başına ateş açarak yaşamına son verdi.

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Bursa'da ayrıldığı eşini tabancayla ağır yaralayan kişi, aynı silahla intihar etti. Mehmet Yayla (40) ile Muradiye Mahallesi'nde görüştüğü eski eşi Gönül Taç (39) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yayla, geçen yıl boşandığı eşine 4 el ateş etti.

AYNI SİLAHLA İNTİHAR ETTİ

Ağır yaralanan Taç, çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Servis ekibince Muradiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hemşire olduğu öğrenilen kadının hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Olayın ardından Taç'ın yakındaki evinin önüne giden Yayla, aynı silahla başına ateş etti. 112 Acil Servis ekibince yaşamını yitirdiği belirlenen Yayla'nın cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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