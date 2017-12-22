Eski hakime FETÖ üyeliğinden 6 yıl hapis cezası
Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu iddiasıyla yargılanan eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
- AA
Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen Trabzon hakimi Murat Kakilli, Rize'deki cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddia edilen Kakilli, son savunmasında, beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Heyet, tutuklu bulunduğu süreyi göz önüne alarak Kakilli'nin tahliyesine hükmetti.
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