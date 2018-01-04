Eski TRT spikeri Turgut Usul, FETÖ üyeliği suçundan tutuklandı
Örgüt üyeliği iddiasıyla gözaltına alınan eski TRT spikeri tutuklandı.
- AA
Eski TRT spikeri Turgut Usul, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye getirilip soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren Usul, tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarıldı.
Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesince sorgulanan Usul, FETÖ üyeliği suçundan tutuklandı.
TRT spikeri Usul, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilmişti.
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