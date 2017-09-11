Eski Türk Telekom çalışanlarına operasyon düzenlendi
FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında Ankara'da düzenlenen operasyonda, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 33 eski Türk Telekom çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi
- AA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütünün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenen 33 şüpheli eski Türk Telekom çalışanı hakkında verilen gözaltı kararının ardından emniyet ekipleri harekete geçti.
Ankara'da ekiplerce düzenlenen operasyonda şüphelilerden 25'i gözaltına alındı, 8'inin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. FETÖ ile iltisakı belirlenen şüphelilerin daha önce Türk Telekom'dan ihraç edildikleri öğrenildi.
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