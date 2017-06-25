Eskişehir'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı
Eskişehir'de, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada, biri ağır 3 kişi yaralandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Arifiye Mahallesi İki Eylül Caddesi'nde iki grup arasında "kız meselesi" yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Gürcan Y, Öner K. ve Caner A. bıçak darbeleriyle yaralandı.
Yaralılardan Gürcan Y. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Öner K. ve Caner A. ise Eskişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Gürcan Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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