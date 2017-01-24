Son Dakika Haberleri E-gazete 24Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Eskişehir’de FETÖ’den 6 polis tutuklandı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında adliyeye sevk edilen 13 polisten 6'sı tutuklandı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğünde görev yapmış 13 eski emniyet mensubu gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğündeki ifadelerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüpheli polislerden 6'sı tutuklandı. Şüphelilerden 6'sı adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 1şüpheli mahkeme sırasında fenalaştığı gerekçesiyle hastaneye kaldırıldı. Şüphelinin tedavisinin ardından yeniden mahkemeye sevk edileceği öğrenildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başbakan Yıldırım: Yatırım yapacak kişilere yer ve sıfır faizli yatırım kredisi verilecek

Başbakan Yıldırım: Yatırım yapacak kişilere yer ve sıfır faizli yatırım kredisi verilecek

Adana Adliyesi yakınlarında silahlı kavga

Adana Adliyesi yakınlarında silahlı kavga

Tunceli'de terör örgütüne operasyon

Tunceli'de terör örgütüne operasyon

Ünlülere benzeyen sıradan insanlar

Ünlülere benzeyen sıradan insanlar

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA