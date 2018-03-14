Eskişehir'de FETÖ'den gözaltına alınan 57 kişiden 24'ü tutuklandı

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 57 kişiden 24'ü tutuklandı.



Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 28 Şubat'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 57 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Mahkemeye çıkartılan muvazzaf askerlerin de arasında bulunduğu 57 şüpheliden 24'ü tutuklandı, 33'ü ise adli kontrol kararı ve yurt dışı yasağı getirilerek serbest bırakıldı.