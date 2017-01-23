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Eskişehir'de karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

Eskişehir'de, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen bir kadın hayatını kaybetti.

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Alınan bilgiye göre, Şarkiye Mahallesi Şakirler Sokak'taki tek katlı bir evde yalnız yaşadığı öğrenilen Arife İnanır (57), yakınları tarafından hareketsiz halde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, İnanır'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirtilen İnanır'ın cesedi, olay yeri incelemesinin ardından, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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