Eskişehir'de seyir halindeyken yangın çıkan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi
Isparta-İstanbul seferini yapan bir yolcu otobüsünde Eskişehir-Ankara karayolunda seyir halindeyken yangın çıktı. Yolcuların tahliye edilmesinin ardından itfaiye ekiplerince söndürülen yangın, aracın kullanılamaz hale gelmesine neden oldu
- AA
Eskişehir'de seyir halindeyken yangın çıkan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Isparta'dan 34 yolcusuyla İstanbul'a doğru hareket eden Zeki Aydın yönetimindeki 42 BDS 05 plakalı yolcu otobüsü, Eskişehir-Ankara karayolunun 20. kilometresinde henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Motor bölümünden başlayan yangını fark eden otobüs şoförü ve muavinler aracı durdurarak yolcuları indirdi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.
Yangın, aracın kullanılamaz hale gelmesine neden oldu. Yolcular ise başka bir otobüsle yola devam etti.
Olay nedeniyle trafiğe kapanan Eskişehir-Ankara karayolu, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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