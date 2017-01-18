Eskişehir'de şüpheli valiz paniği
Eskişehir'in kalabalık bir caddesine bırakılan şüpheli valiz paniğe neden oldu.
- İHA
İsmet İnönü Caddesi üzerinde bir bankın üstünde şüpheli valizi gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Polis ekipleri yaya geçişine kapalı olan caddeyi, yaya ve tramvay geçişine de kapattı. Çevredeki vatandaşlar olayı meraklı gözlerle izlerken, olay yerine gelen bomba imha uzmanı, valize fünye yerleştirdi. Valizin içerisinden çamaşır çıkması vatandaşlara rahat bir nefes aldırdı.
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