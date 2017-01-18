Eskişehir'de şüpheli valiz paniği

'Küresel güçleri arkasına alan güruh hüsrana uğradı'

15 Temmuz'da milletin, Çanakkale'de olduğu gibi düşmanın geçişine izin vermediğini belirten Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "15 Temmuz gecesi de arkasına bütün küresel güçleri, bütün ihanet çetelerini alan o güruh, hamdolsun başarısızlığa, hüsrana uğradı. Bundan sonra da hüsrana uğramaya devam edecek" dedi.