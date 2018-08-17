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Esnafın siftahı gençlerden  

Tekirdağ Muratlı’da AK Parti İlçe Gençlik Kolları, içinde para ve mektup bulunan zarfları gece saatlerinde dükkânların kapısına bıraktı.

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Tekirdağ Muratlı’da AK Parti İlçe Gençlik Kolları, içinde para ve mektup bulunan zarfları gece saatlerinde dükkânların kapısına bıraktı.

Siftahın önemine değinilen mektupta; “Siftah, güne başlangıçtır. İstedik bugünkü siftahınız bizden olsun” denildi.

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