Evinde uyuşturucu madde ve sahte para ele geçirilen zanlı, tutuklandı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, piyasaya uyuşturucu madde ve sahte para sürmeye çalıştığı belirlenen zanlının evine operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada, 192,86 gram toz esrar, 50 uyuşturucu hap, toplam 9 bin 300 liralık sahte para ve 64 adet Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.D, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.