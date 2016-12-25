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Sakarya'da kumarhaneye çevrilen eve baskın yapıldı

Sakarya'nın Karasu İlçesi'nde polisin bir eve düzenlediği baskında kumar oynayan 4 kadın ile ev sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

  • DHA
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Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne, Karasu'da daha önce kumar oynattığı gerekçesiyle yakalanan bir kadının yine kumar oynatmayı sürdürdüğü ihbar edildi. Polis, Karasu Yalı Mahallesi'nde bulunan evi takibe aldı. Yaklaşık 3 hafta süren takipte eve gündüz vakitleri ve hafta sonu lüks araçlarla kadınların geldiği ve uzun süre kaldıkları belirlendi. Evde kadınların kumar oynadıklarının tespit edilmesi üzerine baskın yapıldı. Baskında 4 kadın evin salon kısmında masada oyun kağıtlarıyla birlikte yakalandı. İsmi açıklanmayan ev sahibi kadın hakkında 'Kumara yer temin etmek' suçundan, yine isimleri açıklanmayan kumar oynayan 4 kadın hakkında ise 'Kumar oynamak' suçundan adli işlem başlatıldığı, ayrıca Kabahatlar Kanunu'na göre para cezası verildiği öğrenildi.

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