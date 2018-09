EYT erken emeklilikte yaşa takılanlar son durum EYT son dakika erken emeklilik TBMM’den geçti mi EYT erken emeklilikte yaşa takılanlar son durum EYT son dakika erken emeklilik TBMM’den geçti mi? EYT son dakika bugünkü haberler neler? Binlerce kişi EYT erken emeklilik için düzenleme geldi mi? Yasa çıktı mı? Araştırmasına girişti. EYT son dakika gelişmeleri an be an takip ediliyor. Peki Emeklilik yaşı değişiyor mu? Erken emekli olma şartları nelerdir? Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), uzun yıllardır ilk kez, Meclis’te çoğunluğa sahip partilerin ortak gündem konusu haline geldi. Milletvekili sayısı 302’ye ulaşan dört parti, emeklilikte yaşa takılanların sorununun çözülmesi için aynı noktada buluştu. Yüz binlerce kişinin gözü, 1 Ekim’de açılacak Meclis’e çevrildi. EYT için Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile erken emeklilik bekleyen vatandaşın gözü TBMM'de. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) sayısı günden güne artmaya devam ederken, hükümet tarafından erken emeklilik ile ilgili bir açıklama yapılması bekleniyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için meclise sunulmaya hazırlanan yasada 15 maddenin oluşacağı açıklandı. Yeni yasaya göre, emekli olmak isteyen vatandaşlar, emekliliği için gerekli yılları her ay maaşının yüzde 5 daha az almayı kabul ederek emekliliğini tamamlayacak. EYT yüzde 5 formülünü maaşında kestirmek şartıyla kabul edenler hemen emekli olacak. Bu formülün gereken prim gününü dolduran ve emeklilik için yaşa takılan kişiler için kurtarıcı olması bekleniyor. Bu günlerde meclise gelmesi beklenen bu taslak 15 maddeden oluşuyor.

0 x EYT erken emeklilikte yaşa takılanlar son durum EYT son dakika erken emeklilik TBMM’den geçti mi? Vatandaşlar internetten EYT son dakika bugün gelişmelerini yakından takip ediyor. Peki EYT Emeklilikte Yaşa Takıların sorunu çözülecek mi? EYT için Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu! Emeklilik yaşı değişiyor mu? EYT ve erken emeklilik ile ilgili Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Sayın Zehra Zümrüt Selçuk'tan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili yeni gelişmeleri star.com.tr adresimiz üzerinden takip edebilir "erken emeklilik ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT)" son durumu öğrenebilirsiniz. Peki Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) son durum nedir? Erken emeklilik ne zaman çıkacak? EYT için TBMM'de nasıl bir karar çıkacak? Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ve Erken emeklilik ile ilgili açıklaması nedir? Emeklilikte yaşa takılanlar konusunda ilk teklif, genel seçimlerde AK Parti ile ittifak yapan ve hükümet politikalarına geniş destek veren MHP’den geldi. MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, teklifi Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin talimatıyla hazırladığını vurguladı. Erdem’in ardından CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ve Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ile İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, TBMM Başkanlığı’na yasa teklifi sundu. Peki teklifte hangi maddeler yer alıyor? İşte EYT son durum gelişmeleri star.com.tr’de EYT İÇİN KANUN TASARISI TBMM’YE SUNULACAK! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için meclise sunulmaya hazırlanan yasada 15 maddenin oluşacağı açıklandı. Yeni yasaya göre, emekli olmak isteyen vatandaşlar, emekliliği için gerekli yılları her ay maaşının yüzde 5 daha az almayı kabul ederek emekliliğini tamamlayacak. EYT yüzde 5 formülünü maaşında kestirmek şartıyla kabul edenler hemen emekli olacak. Bu formülün gereken prim gününü dolduran ve emeklilik için yaşa takılan kişiler için kurtarıcı olması bekleniyor. Bu günlerde meclise gelmesi beklenen bu taslak 15 maddeden oluşuyor. Bu emekli adaylarının erken emekli edilmeleri halinde, hazineye ne kadarlık bir maliyet yansıyacağı hesaplarını ise Maliye Bakanlığı yürütüyor. Bu tasarı taslağına göre emekli adayları, emeklilik yaşına kadar geçen süre içinde belli oranda eksik maaş alacak, emeklilik yaşları geldiğinde ise normal maaş almaya başlayacaklar. Bu taslağa göre; Emekliliğine yaş itibariyle 1 yıl kalanlar % 4 Emekliliğine yaş itibariyle 2 yıl kalanlar % 5 Emekliliğine yaş itibariyle 3 yıl kalanlar % 6 Emekliliğine yaş itibariyle 4 yıl kalanlar % 7 Emekliliğine yaş itibariyle 5 yıl kalanlar % 8 Emekliliğine yaş itibariyle 6 yıl kalanlar % 9 Emekliliğine yaş itibariyle 7 yıl kalanlar % 10 oranında düşük maaş ile, kalan süreler boyunca yaşlılık aylığı alabilecekler. Uzun yıllar çalışma hayatında olan ve bir süre sonra emekli olma hayalini kuran çalışanlar için çok mühim olan bu meselede kesin bir çözüm bulunmuş değildir. Ancak ufak tefek durumlardan feragat ederek ya da sunulan formüllere kulak verilerek emekliliği öne çekmek de mümkün. Kimi sigortalı çalışan kişiler birçok şartlardan ötürü emekli olabilmek için yaşı doldurmasına rağmen gereken primi tamamlayamıyor. Ancak bu durumda olan vatandaşlar için SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) paraları toplu ödeme imkanı sunmaktadır. Yaşa takılanların mağduriyetini gidermek için erken emeklilik ile ilgili çalışmalar sürüyor. Bu konu ile ilgili her gün başka bir haber duyuluyor. Yaşı bekleyenlerin durumu ile ilgili taslak metin Bakanlar Kuruluna gitmeyi bekliyor. MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, TBMM'ye Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için soru önergesi verdi. Bu soru önergesin de dikkat çekecek 4 adet önemli, cevaplanması gereken soru yayınlandı.. Ülkemizde şuanda prim günü ve sigortalılık süresinin dolduğu halde emekli olmak için yaşını bekleyen kaç kişi kayıtlarda vardır?

Emeklilik dönemleri için yaşa takılanlar olarak bilinen emeklilik için gerekli hizmet süresi ve prim ödemelerini dolduklarına rağmen hala yaşını beklemeleriyle ilgili bir çalışmanız var mıdır?

Emeklilik için yaşa takılanlara özgün bir düzenleme yapabilecek misiniz?

2018 yılı içerisinde bu konu hakkında mağduriyet yaşayanlara yönelik sevindirici bir haber vermeyi düşünüyor musunuz? TBMM’ye sevk edilmesi beklenen 15 maddelik tasarı taslağı ile ilgili, “Vazgeçildi” haberlerine rağmen emeklilikte yaşa takılanlara müjdeli haber var. Gökalp’in üzerinde durduğu formüle göre; Emekliliğine kaç yıl kalmışsa her yıl için yüzde 5 düşük maaşı kabul eden hemen emekli olabilecek. Önümüzdeki haftalarda bu konu kesinleşecek.



Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Yadigar Gökalp İlhan, “emeklilikte yaşa takılanlar” ile ilgili çalışmaların sürdüğünü, yakında gerçek metnin açıklanacağını ifade etti. Şimdilik taslak metinde her erken emekli olunacak yaş için “yüzde 5’lik bir indirimi” varsayılsa da henüz kesinleşmediğini belirtti. Gökalp, yasa çıkarsa sigorta süresi ve prim gün sayısı dolup yaşı bekleyen 300 bin kişinin (SSK’lının) emekli olma hakkı elde edeceğinden maliyet unsurunun Maliye Bakanlığı tarafından hesaplandığını da belirtti.



Emeklilikte yaşa takılanlar grubu, “Emekliliğimize yaş şartından kaç yıl kalmışsa peşin ödeyelim, aylıktan indirim yapmasınlar” teklifi Başkana sorulduğunda, “bu teklife de sıcak baktığını ve konuyu değerlendireceklerini, bu uygulanırsa günlük en az 10.5 lira borçlanmak gerekeceğini” belirtti. SSK'LILARA ERKEN EMEKLİLİK



Yaşı beklerken emekli olamayanlardan sadece SSK’lılara (4/A’lı) erken emeklilikhakkı düşünülüyor. Bağ-Kur’lu (4/B’li) ve memurlara (4/C’li) bu hak şimdilik söz konusu değil. SSK’lı olup da emeklilik bekleyenlerin ilk planda düşünülmesi doğru ancak, Bağ-Kur’lulara ve memurlara da erken emeklilik getirilmesi yerinde olacaktır.



EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR (EYT) KİMLER?



SSK’lı olanlardan 8.9.1999 gününe kadar emeklilik için iki şart vardı. Birincisi, sigortalılık süresi (kadınlar için 20, erkekler için 25 yıl), ikincisi de 5000 günlük prim ödeme gün sayısı. Bu tarihten sonra ise üçüncü bir şart daha geldi, yaş şartı. 8.9.1999 gününden önce işe girenler için kadınlarda 40 ile 58, erkeklerde ise 44 ile 60 yaş arasında değişen yaş bekleme süresi getirildi. Memurlar ve Bağ-Kur’lular için de benzer şekilde yaş şartı getirildi.



“Emeklilikte yaşı bekleyenler” yaşlı oldukları için iş bulamıyor. Emekli olmak istediklerinde ise “Gençsin” diyorlar. Bu sebeple iki arada kalıyorlar. EMEKLİLİK YAŞI NASIL HESAPLANIR? İşçi statüsünde 7200; memur ve esnaf statüsünde 9000 prim gününü doldurduğunuz tarihe göre, emeklilik yaşınız şöyle olacak:



->1/1/2036 ilâ 31/12/2037 tarihleri arasında dolduran kadın için 59, erkek için 61,



->1/1/2038 ilâ 31/12/2039 tarihleri arasında dolduran kadın için 60, erkek için 62,



->1/1/2040 ilâ 31/12/2041 tarihleri arasında dolduran kadın için 61, erkek için 63,



->1/1/2042 ilâ 31/12/2043 tarihleri arasında dolduran kadın için 62, erkek için 64,



->1/1/2044 ilâ 31/12/2045 tarihleri arasında dolduran kadın için 63, erkek için 65,



->1/1/2046 ilâ 31/12/2047 tarihleri arasında dolduran kadın için 64, erkek için 65,



->1/1/2048 tarihinden sonra dolduran kadın ve erkek için 65 olmaktadır.



2 YIL DAHA ERKEN EMEKLİ OLMAK İÇİN NE YAPMAK GEREKİR?



Son 7 yıl içinde en fazla hangi statüde prim ödeme işlemi yapılmışsa o statüde emekli olunabileceği aktarıldı. Konuya açıklık getirmek gerekirse, son 7 yılın 1261 gününü 4/a statüsünde geçirenler, 2 yıl daha erken emekli olma olanağı elde edebilecekler.



Kritik nokta, prim gününün doldurulduğu tarihte uygulanan yaş haddi. Kadınlarda 58, erkeklerde 60 olan emeklilik yaşı, 4/a (işçi) statüsünde çalışanların 7200 prim gününü, 4/b (esnaf) ve 4/c (memur) statüsünde çalışanların 9000 prim gününü doldurdukları tarihte geçerli olan yaş haddine yükselecek.



2008 yılından sonra ilk defa çalışmaya başlayan işçi, esnaf ve memurların emekli aylıkları aynı kurallara göre bağlanacak. Çalışma yaşamları boyunca hangi kazanç üzerinden prim yatırdılar ise hepsine de aynı emekli aylığı bağlanacak. Memuriyete girdikten sonra sonuna kadar memur olarak çalışmak, emekli aylığı yönünden 2008’den önce işe girenlerde olduğu gibi ekstra bir kazanç sağlamayacak. Bu durum, emeklilik tarihi yaklaştıkça memuriyetten ve esnaflıktan işçi statüsüne geçişi artıracak.



2018 TARİHİNDE İŞE BAŞLAYAN NE ZAMAN EMEKLİ OLACAK?



Memur veya esnaf statüsünde çalışırlarsa 9000 prim gününü doldurdukları tarihteki yaş haddine tabi olacaklar. 2018’de işe başlayanlar, hiç ara vermeden çalıştıkları takdirde 9000 günü 2043 yılında tamamlayacaklar. Bu durumda, memur veya esnaf kadın 62, erkek ise 64 yaşında emekli olacak. Gelecek yıl işe başlayan memur veya esnaf kadın 63, erkek 65 yaşını bekleyecek.



2018 ve 2019’da ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başlayan gençler kesintisiz olarak 20 yıl (7200 gün) çalıştıklarında, en erken 2038-2039 yıllarındaki yaş haddine tabi olacaklar. 2038-2039’da emeklilik yaşı kadınlarda 60, erkeklerde 62 olarak uygulanacak. Ancak, bu yıl işe başlayanların 60 (kadın), 62 (erkek) yaşında emekli olabilmek için 4/a statüsünde çalışmaları gerekecek. Emeklilik



Kişi bir iş bulurken asıl kaygısı geleceğe dairdir. Kişi iş gücünün düşeceği ve herhangi bir şekilde çalışamayacağı yılları düşünerek iş bulurken bunu bir kriter haline getirip geleceğine yatırım yapmak ister. Ancak bu yatırım ise sigorta kurumlarının göstermiş olduğu imkanlar sayesinde gerçekleşir. Kişi bir kurum ya da kuruluşta öncelikle işe başlar. Ancak burada 18 yaşını doldurması gerekmektedir. Daha sonra başladığı iş gününden itibaren patronu ya da kendisini sigorta kurumlarına aylık olarak ödeme yapmak durumundadır. Bu primler kişinin geleceğinin yapılanmasına yardımcı olur. Kişi belli ibr hizmet yılını doldurduktan sonra bu yatırılan primler sayesinde artık emekli olur ve bu primlerin karşılığı olarak da bir maaş alır. Bu maaşa emeklilik maaşı denir. Bu duruma da emeklilik denir.



Erken Emeklilik



Bu sigorta kurumlarının amaçları aynı olsa da gerek işleyişlerinden gerek ücretlerinden oldukça aralarında ayrılmaktadır. En çok bilinen sigorta kurumları SSK ve Bağ-Kur' dur bu iki sigorta kurumları kişinin emekli olabilmesi için oldukça çok imkan sağlar ve kişi adına geleceğe yatırım yapar. Ancak SSK ' lı olmak isteyen bir kişinin bir kurum ya da kuruluşta işe başlaması ve iş verenini kendi adına bu primlerinin ödemesi gerekmektedir. Kişi bu şekilde hizmet yılını doldurarak emekli olabilir. Bağ-Kur ise kişi öncelikle bir kurum ya da kuruluş açmalıdır. Ve burada hizmet vermeye başladıktan sonra kendi adına yatırdığı primlerle emekli olabilme imkanı kazanır. Bu kurulardan erken emekli olabilmek için ise ortak bir kriterleri vardır. Bu kriter ise kişinin bir an önce sigortasının başlatılmış olması gerekmektedir. İş hayatına ne kadar erken atılırsa kişi o kadar erken emekli olabilme imkanına sahip olabilir



Nasıl Emekli Olurum?



İşe başlayan kişilerin daha ilk günden aklına bu soru belirmektedir. Ne zaman emekli olurum konusu gün geçtikçe değişmekte ve cevaplar da buna bağlı olarak sürekli olarak değişmektedir. Ülkemizde en çok tartışılan konulardan biri olan ne zaman emekli olurum sorusunun cevabı 1950 yılından beri oldukça radikal değişimlere uğrayarak sekiz kere değişmiştir. Emekli olmak için kişinin ilk iş gününden itibaren başladığı kurumda aylık düzenli olarak primleri ödenmeli ya da kendisi bu primi ödemelidir. Bunun sonuncunda belli bir hizmet yılı kota olarak koyulmakta ve kotayı aştığınız zaman işe başladığınız gün baz alınarak ne zaman emekli olacağınızı öğrenebilirsiniz. YORUMLAR 0

