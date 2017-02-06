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Fabrika yangınında 5 işçi hastanelik oldu

Düzce'de bir elyaf fabrikasının kazan bölümünde yangın çıktı. Yangına müdahale etmek isteyen 5 işçi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

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Düzce'de elyaf fabrikasında çıkan yangında dumandan etkilenen 5 işçi, hastanede tedavi altına alındı.

Beyköy beldesindeki 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren elyaf fabrikasının kazan bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede yayılan alevlere işçiler ve itfaiye ekipleri, yoğun duman nedeniyle güçlükle müdahale etti.  

 

 

 

Yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yoğun dumandan etkilenen 5 işçi, 112 Acil Servis ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. İşçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yangın nedeniyle fabrikada hasar meydana geldi.

 

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