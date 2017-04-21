Facebook düşünceyi yazıya dökmeyi planlıyor

Projenin bilgisayar ve insan arasında bir köprü kurması amaçlanıyor. F8 Konferansı’nda konuşma yapan Mark Zuckerberg, bu konuya değinerek, dünya üzerinde oldukça ses getiren bir tartışmaya imza attı. Daha önce birçok şirket düşünce gücü ile yazı yazmayı denemiş, ancak bu konuda başarılı olamamıştı. F8 toplantısının ana konularından birisi olan düşünce gücü ile yazı yazmak, pek çok kişinin merakla takip ettiği detaylar arasında yer aldı.

Daha önce yapılmış olan denemelerde beyne implant yerleştirilmesi söz konusu olmuştu. Ancak Facebook projesinde böyle bir yöntem tercih etmeyeceğini açıkladı. Kullanıcıları rahatsız etmeyecek bir yöntem sayesinde düşünce gücü ile yazmaya olanak evren bir sistem geliştirmeye hazırlanıyor. Facebook’un bu alanda üzerinde çalıştığı proje ‘Optik Görüntüleme Teknolojisi’ olarak adlandırılıyor. Daha önce yapılmış olan denemelerde beyne implant yerleştirilmesi söz konusu olmuştu. Ancak Facebook projesinde böyle bir yöntem tercih etmeyeceğini açıkladı. Kullanıcıları rahatsız etmeyecek bir yöntem sayesinde düşünce gücü ile yazmaya olanak evren bir sistem geliştirmeye hazırlanıyor. Facebook’un bu alanda üzerinde çalıştığı proje ‘Optik Görüntüleme Teknolojisi’ olarak adlandırılıyor.

Bu teknoloji sayesinde, insan beyni saniyede yüz kere taranabiliyor. Böylece insanların içinden geçirdiği konuşmaların anlaşılmasına olanak tanıyor. Bu projenin başarılıp başarılamayacağı henüz kesinlik kazanmasa da birçok teknoloji sever bu konudan umutlu. Mark Zuckerberg proje üzerinde uzun zamandan beri çalıştıklarını ifade etti.

Uygulamanın tehlikeleri de bulunmuyor değil, bu uygulama sayesinde mesajlaşırken yanlışlıkla karşı tarafa ne düşündüğünüzü belirtebilirsiniz. Dolayısı ile bu uygulama kişiler için tehlikeli sayılabilecek bir durum niteliği taşıyor. Facebook ekibi, sanal gerçeklik tanımını kullanıcıları ile paylaşmak için büyük bir çaba gösteriyor.