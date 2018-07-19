Facebook, şiddete karşı yeni politikasını açıkladı

Myanmar, Sri Lanka ve Hindistan gibi ülkelerde Facebook ve bağlantılı hizmetlerindeki yalan haber paylaşımları ve şiddete yöneltici içerikler sebebiyle birçok olay yaşanması üzerine, sosyal ağ harekete geçti.

Hâlihazırdaki sistemde Facebook, doğrudan şiddete davet eden içerikleri kaldırıyor, ancak CNET'in haberine göre, yeni sistemde fiziksel şiddet doğurma potansiyeli olan içerikler de kaldırılacak.

Önümüzdeki aylarda devreye alınanacak yeni sistemin, aralarında Hindistan, Myanmar ve Sri Lanka'nın da bulunduğu sekiz ülkedeki aktivistlerin ortak çağrısına yanıt olacağı düşünülüyor.

Hindistan, Sri Lanka, Myanmar, Bangladeş, Vietnam, Filipinler, Suriye ve Etiyopya'daki aktivistler bir araya gelerek mayıs ayında bir çağrı yapmış ve Facebook'un moderasyon (içerik yönetimi) konusunda saydam ve tutarlı bir yaklaşım izlemesini talep etmişti. Çağrı metninde Facebook'un vatandaşlık hakları ve politik taraf olma yönünden, insan hakları suistimalleri, yalan haberlerin yayılması, demokratik süreçlerin manipülasyonu gibi konularda denetime tabi olması talebinin altı çizilmişti.

The Verge'e göre, Facebook yalan haber ya da manipülatif içerikleri, ilgili ülkedeki güvenlik şirketleriyle beraber değerlendirecek.

(Haber Türk)