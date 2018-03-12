Facebook’tan Filistin sansürü
1 milyardan fazla kullanıcısıyla dünyanın en büyük sosyal paylaşım sitesi olan Facebook, İsrail zulmünü anlatan paylaşımlara sansür uyguladığı belirildi. İsrail ile anlaşma imzalayan Facebook, Filistin halkının yaşadığı zulmü anlatan 300 hesabı kapattığı açıklandı.
Sosyal paylaşım sitesi Facebook’un, Filistin davasına destek amacıyla kurulan hesapları ve bu yöndeki paylaşımları engellemesi büyük tepki çekiyor. İsrail Adalet Bakanlığı ile 2016 yılında “Filistinlilere ait hesapların denetlenmesini” içeren bir anlaşma imzalayan Facebook yönetimi, 2017’den bu yana Filistinlilere ait yaklaşık 300 sayfa ve kişisel hesabı kapattı. Facebook’un bu yöndeki engellemelerine maruz kalan son isimlerden biri Lübnan merkezli Al-Quds televizyonunun Pazarlama Müdürü Mazin Ebu Arca oldu.
ÖZGÜRLÜĞE DARBE
Filistin davasına destek çıkan ve hiçbir şekilde hakaret, şiddet içermeyen paylaşımları bile engellediğini söyleyen Ebu Arca sosyal medyadaki hesabı geçici olarak kapatıldı. Ebu Arca, “Facebook, son olarak Cenin’de şehit düşen Ahmed Nasr Cerrar’ın hayatını anlatan kısa bir animasyon film videosu paylaştığım için 7 Mart’ta hesabıma 30 günlüğüne engel koydu” dedi. Facebook’un ifade özgürlüğüne darbe vurduğunu söyleyen Ebu Arca, “Facebook, İsrail taraftarlığı yapmaktadır. Ben Filistinliyim ve bu topraklarda siyonist işgalciler tarafından yapılan zulümleri dünyaya duyurma hakkım vardır.” diye konuştu. Facebook’ta 30 binden fazla takipçisi olduğunu aktaran Ebu Arca, “Benim hesabım Filistin davasına ilişkin haberler ve siyonist rejimin kutsal topraklarda işlediği suçları gözler önüne sermeye çalışan paylaşımlar yaptığım aktif bir hesaptı” ifadelerini kullandı. Filistinlilerin İsrail’e karşı ortaya koyduğu direnişe de dikkat çeken paylaşımlar yaptığını dile getiren Ebu Arca, Facebook yönetiminden daha önce birçok kez hesabının kapatılacağına dair uyarı aldığını kaydetti.
Gazze’deki Birleşmiş Milletler merkezi önünde toplanan gazeteciler, Facebook’un Filistinlilere ait 300 hesabı engellemesini protesto etti.
Gazeteciler, “Facebook, gerçekleri örtme suçuna ortak oluyor”, “Filistin’e saldırı, İsrail’e yandaşlıktır” yazılı pankartlar açtı.
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