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Facebook'tan referandum eklentisi

Özel günleri unutmayan sosyal ağ devi Facebook, Türkiye için kritik virajlardan biri olarak görülen 16 Nisan referandumu için hatırlatma butonu ekledi. Referandumda oy kullananlar, bu eklenti sayesinde takipçileriyle paylaşabiliyor.

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Bugün Facebook’u açanlar, ekranın üst kısmında sürpriz bir eklentiyle karşılaştı. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de özel günleri ve acil durumları es geçmeyen Facebook, hatırlatma maksadıyla ‘Referandum bugün’ başlığı altında paylaşma butonu ekledi.

Eklentide iki buton bulunuyor: ‘Oy veriyorum’ ve ‘Daha fazla bilgi’. Daha fazla bilgiye tıklandığında doğrudan YSK’nın referandum seçmen bilgi ekranına aktarılıyor ve hala oy kullanacağı yeri bilmeyenler, buradan kimlik bilgileriyle sandık bilgisini öğrenebiliyor.

Oy veriyorum seçeneğine tıklandığında ise oy verdiğiniz okulun konumunu ekleyerek, oy kullandığınızı takipçilerinizle paylaşabiliyorsunuz.

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