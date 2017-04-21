Facianın eşiğinden dönülen kaza kamerada

Değişim Forum İstanbul’da konuşulacak

Ulusal ve uluslararası düzeyde fikir önderlerini 16 yıldır bir araya getiren Forum İstanbul 2017, bu yıl 4-5 Mayıs’ta gerçekleşecek. Türkiye’nin hedefleri ve dünyadaki değişimin ele alınacağı Forum İstanbul 2017’ye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da onur konuğu olarak katılması bekleniyor.