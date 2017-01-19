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Faciaya ramak kaldı

Manisa Turgutlu'da trafik ışıklarında ani fren yapan sürücünün kullandığı kamyonetteki saç tenteler yola saçılarak büyük tehlike yarattı.

  • MUAMMER BAŞKAN- STAR
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Manisa’nın Turgutlu İlçesi Mobil Kavşağı’nda trafik ışıklarında ani fren yapan sürücünün kullandığı kamyonetteki saç tenteler yola saçıldı. Sürücünün yardım istemesi üzerine olay yerine gelen trafik polisi İzmir Ankara Karayolu’nda önlem alarak yola saçılan tenteleri tekrar kamyonete yüklenerek  yoldaki trafik akışı normale döndü.

Olay bugün saat 15.00 de İzmir Ankara Karayolu Turgutlu girişi Mobil Kavşağı’nda  meydana geldi. İddiaya göre “Salihli’den İzmir yönüne giden İrfan Elitez yönetimindeki  45 RT 962 plakalı kamyonet. kavşakta trafik ışıklarında ani fren yapınca “ hız nedeniyle kamyonetteki saç tenteler  yola saçıldı.

Olay sırasında yolun karşına geçmeyen çalışan İrfan Anlar . "hafif yağmur da çiseliyordu.Sürücü aniden durdu.Kamyonetteki saçlar yola saçıldı.Yolda trafik çok yoğundu. Allah muhafaza arkadan gelen arabalara  çarpsa bir felaket olabilirdi" dedi..

Sürücü Elitez ,emniyetten yardım istemesi üzerine olay yerine gelen trafik polisleri yolda önlem aldı. Çağrılar liftle yola saçılan tenteler  tekrar kamyonete yüklendi. Sürücü Elitez. “ Verilmiş sadakamız varmış. Kırmızı ışık yanınca ani fren yaptım. Kamyonet üzerindeki saç tenteler yola savruldu Tesellimiz. Can kaybı olmayışı.” diye konuştu.

 

 

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