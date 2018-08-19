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Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa’ya baskın

İsrail istihbarat görevlilerinin de aralarında bulunduğu onlarca fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi.

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Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs yaptığı yazılı açıklamada, İsrail polisinin Mescid-i Aksa’nın güneybatı bölgesindeki Fas (El-Meğaribe) Kapısı'nı Yahudilerin girişi için açtığını belirtti.
 
Dibs, açıklamasında, aralarında 7 İsrail istihbarat görevlisinin de bulunduğu 82 fanatik Yahudi'nin İsrail polisi eşliğinde Harem-i Şerif’e baskın düzenlediğini ifade etti.
 
Bazı fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa’nın doğu bölgesinde bulunan Er-Rahme Kapısı'nda Talmudik ayinler düzenlediğini aktaran Dibs, daha sonra İsrail polisi eşliğinde Harem-i Şerif’in Silsile Kapısı'ndan çıktıklarını kaydetti.
 
Sosyal medyada dün Aksa’ya baskın çağrısı yapan fanatik Yahudi örgütleri, Yahudi inancına göre “Slihhot (Tövbe)” duası ayininin düzenleme vakti geldiğini vurgulamıştı.
 
Fanatik Yahudilerin Aksa’ya baskın düzenlemesi, bölgede gerginliğin tırmanmasına ve Filistinliler ile İsrail polisi arasında arbedeye dönüşmesine neden oluyor.
 
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid -i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.
 
Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

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