Faslı Kadiri Şeyhi Hamza Bin el-Abbas toprağa verildi

Fas'ın en önemli tasavvuf şeyhi Şeyh Hamza bin el-Abbas'ın cenazesi, memleketi Vecde'de düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Dün sabah saatlerinde tedavi gördüğü Vecde 6. Muhammed Devlet Hastanesinde hayatını kaybeden El-Abbas (95) için düzenlenen cenaze törenine, Fas Kralı 6. Muhammed’in danışmanları Fuad Ali el-Himme, Ömer Azziman, Yasir Zinadi, İçişleri Bakanı Muhammed Hassad ve İslami İşler ve Vakıflar Bakanı Ahmed et-Tevfik'in yanı sıra binlerce kişi katıldı.

Yerli ve yabancı binlerce tarikat müridinin kıldığı cenaze namazının ardından El-Abbas, Budişişiye Zaviyesinin mezarlığına defnedildi.

Fas merkezli Budişişiye tarikatının lideri olan Şeyh Hamza bin el-Abbas, Afrika kıtasının birçok bölgesinden talebeleri bulunan bir alim olarak tanınıyordu.

Tasavvufun Kadiri kolundan gelen Budişişiye tarikatının kurucusu Şeyh Ali bin Muhammed, kıtlık zamanında insanları Fas'a mahsus bir yemek olan Budişişe (etli çorba) ikram ederek doyurduğu için tarikatı bu ismi almıştı. Şeyh Hamza bin el-Abbas 1972'den beri Kadiriye-i Budişişiye şeyhi olarak Fas’ın kuzeydoğusunda yer alan Vecde kentine bağlı Medağ beldesinde yaşıyordu. Burada her yıl düzenlenen Mevlit Kandili etkinliklerine farklı dil, ırk ve ülkelerden binlerce kişi bir araya geliyordu.

Kadiri tarikatı, Seyyid Abdulkadir-i Geylani Hazretlerinin yolundan gidenlerin bağlı olduğu tasavvuf yolu olarak biliniyor.