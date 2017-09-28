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Fatih’te narkotik operasyonu

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Fatih’te birçok adrese eş zamanlı ortak operasyon düzenledi.

  • İHA
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğünün yanı sıra çok sayıda sivil ekip destek verdi. Vatan Caddesinde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğünde toplanan ekipler sabah saat 05.00 sıralarında operasyon için düğmeye bastı. Ekipler konvoylar halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Düzenlenen operasyon kapsamında Fatih, Kocamustafapaşa Mahallesi, Sürgücüler Sokak üzerinde bulunan bir apartmana özel tim yardımıyla girildi. Adreste şüpheli şahıs üzerine arama çalışması yapıldı. Aramalar sırasında özel timin çevrede geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü.
Fatih İlçesi genelinde düzenlenen operasyonda şüpheli şahısların gözaltına alındığı öğrenildi. Ekiplerin adreslerdeki aramaları sürüyor.
 

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