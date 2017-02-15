E-5'te motosiklet sürücüsünün üzerine pankart düştü
E-5 Otoyolu Kozyatağı Mevkii'nde meydana gelen kazada üst geçide asılan pankart hareket halindeki motosikletlinin üzerine düştü. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, olay saniye saniye başka bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.
- İHA
Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, olay başka bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.
Feci kaza, geçtiğimiz cumartesi günü İstanbul'da E-5 Otoyolu Kozyatağı mevkiinde meydana geldi.
Motosikletiyle Kozyatağı'ndan Harem istikametine giden Cihan Demirel, üst geçitte bulunan pankartın üzerine düşmesiyle neye uğradığını şaşırdı. Motosiklet sürücüsü yoldan çıkarak bariyere çarptı. Çarpma sonrası sürücü ağır yaralandı.
Tüm bu olanlar ise yolda seyir halinde giden başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.
Görüntülerde seyir halinde giden Cihan Demirel'in üzerine pankart düşüyor. Yoldan çıkan motosiklet bariyerlere çarpıyor. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsünün yardımına diğer vatandaşlar koşuyor.
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