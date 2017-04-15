Devrilen traktörün altında kalan 2 kuzen öldü

Kaza, bugün saat 11.30 sıralarında, Kızılyer Mahallesi Ortaarık Mevkii'ndeki tarla yolunda meydana geldi. Dede 59 yaşındaki Yalçın Sülük, torunları 16 yaşındaki Veli Eren Aydoğandemir, 9 yaşındaki Enes Sülük ve 12 yaşındaki Ayşen Gözde Sülük ile birlikte traktörle tarlaya gitmek üzere yola çıktı. Yalçın Sülük, kullandığı 20 H 5442 plakalı traktörle tarla yolunda ilerlerken, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör, yolun sağındaki şarampole yuvarlandı. Ters dönen traktörden savrulan dede Yalçın Sülük ile torunu Ayşen Gözde Sülük yaralandı. Enes Sülük ile Veli Eren Aydoğandemir ise traktörün altında kaldı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan dede Yalçın Sülük ile torunu Ayşen Gözde Sülük, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Traktörün altında kalan Veli Eren Aydoğandemir ile Enes Sülük'ün öldüğü belirlendi. Ölenlerin yakınları sinir krizi geçirdi, gözyaşı döktü. Oğlunun cesedini gören baba Lütfi Aydoğandemir'in "Boncuk gözlüm" diyerek feryat etmesi yürekleri dağladı. Çocukların cesetleri Cumhuriyet savcısının olay yerinde incelemesinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.