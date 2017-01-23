FETÖ Afrika’yı tehdit ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 gün sürecek ve Tanzanya, Mozambik ve Madagaskar'ı kapsayan Afrika ziyareti başladı. Ziyaretlerde Türkiye ile bu ülkeler arasındaki ticari konular ile Afrika'daki FETÖ yapılanması ele alınacak. Uzun zamandır Afrika'daki faaliyetlerine devam eden FETÖ'nün bu ziyaretten sonra eski etkinliklerine devam edemeyeceği değerlendiriliyor. Türk heyetin, FETÖ'nün Afrika'daki yapılanması hakkında detaylı bir çalışmayı da Afrikalı yetkilere sunması bekleniyor.

YILLIK 17,5 MİLYON DOLAR KAZANÇ

Erdoğan'ın Afrika ziyaretinde ilk durağı olan Tanzanya'da FETÖ 1996 yılında faaliyete başladı. Başkent Darü'üs Selam'da 6, Zanzibar adasında ise 2 okulu olan terör örgütü Feza ve Şemsiye adı altında faaliyet gösteriyor. 3 bin ila 8 bin dolar arası eğitim ücreti bulunan bu okullarda okuyan öğrenciler, diğer tüm okullarda okuyanlar gibi yüksek bürokrasi ve zengin sınıfın çocuklarından oluşuyor. Şu ana kadar FETÖ'nün Afrika'daki okullarında okuyan yüzlerce öğrenci FETÖ'nün Türkiye'deki üniversitelerine gönderildi. Türkiye'deki üniversitelerin kapanmasının ardından artık öğrenciler Türkiye'ye gelemiyor. Kendine müzahir yüksek bürokratlar aracılığıyla çalınan sınav soruları, bu okullarda okuyan öğrencilere veriliyor. Özellikle Tanzanya'da yapılan sınavlarda bu okulların öğrencileri bu yöntemle ilk 5'e yerleştiriliyor. Tanzanya genelinde 3 bin 500 öğrencisi olan bu okullar FETÖ'ye yıllık 17,5 milyon dolar kazandırıyor.

GÜVENLİK BÜROKRASİSİNE SIZDILAR

Devlet kademesiyle kurulan ilişkiler vasıtasıyla bu okullardan mezun olan yüzlerce öğrenci başta bu ülkelerin güvenlik bürokrasisi olmak üzere önemli kurumlara sızdırılıyor. Önümüzdeki süreçlerde devlet kademesinin baştan sonra örgütün eline geçme riski bulunuyor. FETÖ'nün bu ülkelerin ulusal güvenlikleri konusunda önemli bir tehdit olduğu öngörülüyor ve bu durum Türk yetkililer tarafından Afrikalı makamlara iletilecek.

KAÇAKLAR MOZAMBİK'TE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'nün önemli limanlarından biri olan Mozambik'e de bir seyahat düzenleyecek. FETÖ tarafından Mozambik'e gelen FETÖ'cüler bu ülkede de okulları ve dernekleri aracılığıyla faaliyetlerini sürdürüyor. FETÖ'nün Mozambik'teki ticari faaliyetleri inşaat odaklı. Mozambik'te faaliyet gösteren ilk dernek ve kurumlar FETÖ'ye ait olduğu için devlet mekanizmasıyla güçlü ilişkiler kurabildi. Bu ilişkiler sayesinde özellikle 15 Temmuz öncesi ve sonrasında Türkiye'den kaçarak Mozambik'e gelen FETÖ mensubu sayısında artış yaşandı. FETÖ'nün en önemli isimlerinden biri olan ve örgütün finans baronu olarak nitelendirilen Ahmet Uysal da Mozambik'e kaçmayı tercih etti ve bu ülkeden vatandaşlık aldı. Yeni Şafak'ın ortaya çıkardığı ses kaydında “Tayyip Erdoğan ölmeli” diyen FETÖ'nün İzmir imamlarından Necdet İçel de Türkiye'den kaçarak buraya yerleşti.

Kaçaklara iş imkanı sağlıyorlar

FETÖ'nün Tanzanya'daki ticari faaliyetleri ABİTAT isimli dernek tarafından yapılıyor. Derneğin başkanlığını Ahmet Akçal yürütüyor. Bu dernek şu anda, Türkiye'den Tanzanya'ya kaçan FETÖ mensuplarına yeni iş imkanları oluşturmaya odaklanmış durumda. FETÖ'nün bu ülkedeki kasası ise Akif Kara. Sivil toplum kuruluşları konusunda da Tanzanya'da oldukça güçlü olan FETÖ, Işık Education and Medical Foundation, Kamer Foundation, Shemsiyyah ve Feza Schools adı altında hâlâ faal durumda. (Yeni Şafak)