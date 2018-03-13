FETÖ askeri hakimlik sınav sorularını da sızdırmış

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında ortaya çıkan sözde "sıkıyönetim mahkemelerinde görevlendirme listesi"nde ismi bulunan ve örgütün askeri yargı yapılanmasını oluşturdukları iddia edilen 136 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Kampüsü'nde görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatlar hazır bulundu.

Tanıkların dinlenilmesiyle devam edilen duruşmada konuşan L.M, hukuk fakültesini okuduğu Ankara'da FETÖ'ye ait evlerde kaldığını, burada FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ait kitap okuma, kasetleri izleme gibi faaliyetlerde bulunduklarını anlattı.

Davanın sanıklarından Figen Yegit ve Esra Kantemür'ün de bu evlerde kaldığını dile getiren tanık L.M, Mahkeme Başkanı Sabahattin Sarıdoğan'ın, "Kaldığınız evlerde size sınav soruları verildi mi?" sorusuna, 2013'teki askeri hakimlik sınav sorularının verildiğini, sınavda soruların bir kısmının çıktığını ancak kendisinin sınavı kazanamadığını belirtti.

Tanık L.M, eşi ile tanışıp evlenmesini de örgütün sağladığını aktardı.

L.M'nin beyanlarının ardından söz alan sanıklar Yegit ve Kantemür, tanığın beyanlarını kabul etmediklerini söyledi.

Tanık M.M, sanıklardan Süleyman Çelebi, İsmail Pektaş, Ahmet Akdoğan, Mustafa Sünter, İbrahim Yıldırım, Hüseyin Ayyıldız, Salih Kocaoğlu, Yunus Emre Keskin ve Aydın Keleş'i tanıdığını, bu isimlerin çoğunun üniversiteden sınıf arkadaşı olduğunu söyledi.

Kendisinin yaklaşık bir buçuk yıl savcı olarak görev yaptıktan sonra kamu görevinden ihraç edildiğini dile getiren M.M, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığına giderek bildiklerini daha önce anlattığını kaydetti.

Sanık İbrahim Yıldırım'ın sınıf arkadaşı olduğunu ve FETÖ etkinliklerinde gördüğünü ifade eden M.M, Yıldırım'ın FETÖ evlerinde kalıp kalmadığını bilmediğini bildirdi.

Tanık M.M, üniversiteyi kazandıktan sonra kayıt için gittiğinde kendisini karşılayan ve FETÖ evlerine yönlendiren kişilerden birinin sanık Yunus Emre Keskin olduğunu, Keskin'in "bölge talebe mesulü" olabileceğini belirtti.

Bir dönem kaldığı FETÖ evinde "murakıplık" görevini de üstlendiğini aktaran M.M, murakıbın görevinin FETÖ evlerinde kalan öğrencileri ders çalıştırmak ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak olduğunu beyan etti.

M.M, kendisine askeri hakimlik sınav sorularının verildiğini, bazı sanıkların da bu soruları aldığını, askeri hakimlik sınavını kazanmasına rağmen mülakatta elendiğini ifade etti.

Örgütte kod isim kullanılmasına ilişkin soru üzerine tanık M.M, "Bize anlatılan şu şekilde, bunun peygamber ve halifelerin isimlerini kullanmak için olduğu söylendi. O zaman bunun kod adı olduğunu bilmiyoruz. Bizim dini duygularımızı ön plana çıkaracak müstear isimler olduğunu biliyoruz." diye konuştu.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde nerede olduğu sorulan tanık M.M, darbe girişimi esnasında görev yaptığı Nevşehir'de bulunduğunu, kaymakamın kendisini araması üzerine darbe girişiminden haberdar olduğunu, daha önceden darbe girişimini bilmediğini öne sürdü.

Mahkeme Başkanı Sarıdoğan'ın, "Görevde olduğunuz sürede FETÖ'nün size talimatları oldu mu?" sorusuna M.M, "Biz mesleğe başlamadan önce Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) seçimleri oldu. Bu dönemde cemaat üyesi hakim adaylara oy verilmesini söylemişler. Eğer ben o dönem mesleğe başlamış olsam yüzde yüz bana bunun için gelirlerdi." dedi.

Tanığın beyanlarının ardından adı geçen sanıklar söz aldı ve tanık ifadelerini kabul etmediklerini dile getirdi.

Tanık E.O, hakkında başka bir ilde FETÖ soruşturması bulunduğunu, kendisinin de bir dönem FETÖ'nün hakim savcı çalışma evlerinde kaldığını anlattı.

Ankara Keçiören'deki çalışma evinde 2012'de yaklaşık 3 ay boyunca bulunduğunu kaydeden E.O, evde sanıklardan Ümmügülsüm Özgüven'in de kaldığını beyan etti. Tanık E.O, sanık Özgüven'in örgüt üyeliğine ilişkin ise bir bilgisinin olmadığını ileri sürdü.

Beyanlar üzerine söz alan sanık Özgüven, tanığı tanımadığını, hakkındaki ifadelerini kabul etmediğini bildirdi.

Diğer tanıkların da dinlenilmesinin ardından duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.

İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan ve Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, darbecilerin hazırladığı gizli mesaj formlarına ekli askeri yargı mensuplarına ilişkin sözde "sıkıyönetim mahkemelerinde görevlendirme listesi" ve listenin sonundaki "Not 1"de adı geçen personelin bir kısmına, darbenin gerçekleşmesi halinde yeni görev verileceği, bir kısmının ise görevlerine devam edeceği belirtiliyor.

Askeri yargıdaki FETÖ yapılanmasında oldukları belirtilen sanıkların, darbe girişiminde bulunan askeri kanat ile arasında fikir ve eylem birliği olduğu kaydedilen iddianamede, Milli Savunma Bakanlığı "müşteki" olarak yer alıyor.

FETÖ'nün, 2009-2014 yılları arasındaki askeri yargı hakim alımları ve mesleğe kabul sınavı sorularını önceden elde edip kullandıklarına dair yeterli delil oluştuğu ifade edilen iddianamede, sınav sorularını FETÖ mensuplarına verdiği tespit edilen eski Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) çalışanı Hüseyin Gökhan Aydoğdu da sanıklar arasında bulunuyor.

İddianamede, sanıkların 135'inin "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile "silahlı terör örgütü üyesi olmak", "terör faaliyeti kapsamında resmi belgede zincirleme sahtecilik" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık" suçlarından 45 yıl 6'şar aya kadar mahkumiyetleri talep ediliyor.

Sanık Aydoğdu hakkında iddianamede "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suçlaması yer almazken, diğer atılı suçlamalardan 45 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.