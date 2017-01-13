FETÖ bahanesiyle 55 bin liralık dolandırıcılık

Edinilen bilgiye göre, R.A., A.Y. ve A.B.’yi arayan bir kişi kendisini polis olarak tanıttı. Telefonda şahıslara, “Kimliğiniz FETÖ’nün eline geçmiştir. Sizin kimlik bilgilerinizle kredi çekilmiş. Evdeki ve bankadaki paralarınızı yollayacağımız arkadaşa verin” dedi. Bunun üzerine paniğe kapılan A.B. 15 bin, R.A. ise 40 bin lirasını kaptırdı. A.Y. ise durumdan şüphelenince polis ekiplerine haber verdi. Buluşma yerine gelen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, A.Y.’nin çantayı vermesinin ardından Suriye uyruklu M.D.’yi (20) gözaltına aldı.

Şüphelinin kurye olarak kullanıldığı ve şüphelilerden 4 bin lira aldığı öğrenildi. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.