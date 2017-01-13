Son Dakika Haberleri E-gazete 13Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

FETÖ bahanesiyle 55 bin liralık dolandırıcılık

Bursa’da kendisini polis olarak tanıtan şahıs, FETÖ bahanesiyle 55 bin liralık dolandırıcılık yaptı.

Haberin
videosu
  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgiye göre, R.A., A.Y. ve A.B.’yi arayan bir kişi kendisini polis olarak tanıttı. Telefonda şahıslara, “Kimliğiniz FETÖ’nün eline geçmiştir. Sizin kimlik bilgilerinizle kredi çekilmiş. Evdeki ve bankadaki paralarınızı yollayacağımız arkadaşa verin” dedi. Bunun üzerine paniğe kapılan A.B. 15 bin, R.A. ise 40 bin lirasını kaptırdı. A.Y. ise durumdan şüphelenince polis ekiplerine haber verdi. Buluşma yerine gelen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, A.Y.’nin çantayı vermesinin ardından Suriye uyruklu M.D.’yi (20) gözaltına aldı.
 
Şüphelinin kurye olarak kullanıldığı ve şüphelilerden 4 bin lira aldığı öğrenildi. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Yılmaz: 1, 5 ve 9. sınıf öğrencilerimiz, yeni müfredatla eğitime başlayacaklar

Yılmaz: 1, 5 ve 9. sınıf öğrencilerimiz, yeni müfredatla eğitime başlayacaklar

TBMM'de zarar gören kürsü tamir edildi

TBMM'de zarar gören kürsü tamir edildi

Belediye dünya mirası 'Hevsel Bahçeleri'ni temizliyor

Belediye dünya mirası 'Hevsel Bahçeleri'ni temizliyor

Islamabad'daki Afgan sığınmacıların zorlu yaşamı

Islamabad'daki Afgan sığınmacıların zorlu yaşamı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA