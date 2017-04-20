FETÖ destekli kaos planı!

Türkiye'ye karşı topyekün saldırıya geçen Haçlı ittifakı ve içimizdeki işbirlikçileri 16 Nisan'da sandıktan EVET çıkmasıyla iyice çıldırdı. Referandumdan 'hayır' çıkması için elinden geleni yapan odaklar milletten tokadı yiyince şimdi de çareyi sokaklarda aramaya başladı.

TEK MERKEZDEN YÖNETİLEN KİRLİ OPERASYON!

Türkiye'yi karıştırmak isteyen güçler sosyal medya üzerinden kaos çağrısı yaptı. Kirli planlarını devreye sokmak için sosyal medya üzerinden harekete geçen sanal teröristlerin 397 binden fazla "Gezi" "sokağa çağrı" "şiddet çağrısı" konulu tweet attığı görüldü. En çok tweet atılan İstanbul, Ankara, İzmir'in yanı sıra Berlin, Londra ve Paris'ten "sokağa çıkın" çağrısı yapıldığı görüldü.

16 NİSAN SONRASI SOKAK ÇAĞRISI!

16 Nisan referandumundan "EVET" çıkmasıyla başlayan "sokağa ve şiddete çağrı" yapılmasına dair yapılan araştırma kirli oyunu gözler önüne serdi. İşte o araştırma:

16-20 Nisan tarihleri arasında atılan tweet sayısı 397 bini geçti paylaşımlar "2. Gezi" vurgusuyla devam ediyor. Odakta CHP'li Eren Erdem var.

Sokağa çıkma ve şiddet çağrısında en çok paylaşım yapan provokatör hesaplar ve paylaşım sayıları.

Önce "protesto" söylemi geliştirilmiş sonra da "Yeni Gezi" çağrılarında bulunulmuş. Sokakları terörize edenlerin söylem analizi.

İnsanları sokakları terörize etmeye çağıran @ToplumsolDergi @sendika_org @hayir_tv adresler vererek eylemlere destek istedi. Finansör: FETÖ.

Emniyet yetkilileri sokakta yaşanacak şiddet olayları noktasında @Srcn_Syn hakkında inceleme başlatmalı. @politikbaykus hesabı adres verici.

Türkiye'de yabancı haber ajanslarına çalışan "ajan" gazeteciler "Kitlesel Gezi eylemleri" demeyi ihmal etmedi @stephenstarr @nilkoksalcbc.

"Yeni Gezi" deyip yurt dışı iplerle paylaşım yapan hesaplar.

Bu iki hesap şiddet çağrısında aktif rol aldılar. Birçok paylaşımın odağında @memetalialabora vari bu ikisi var: @RifatDogann @ilkerdediki

Şiddet ve terör çağrısın yapıp demokratik hazımsızlık çeken ve en çok etkileşim alan 3 hesap @ferhatttunc @BirGun_Gazetesi @mkirikkanat.

Şiddet çağrılarına ABD'den aramıza katılan FETÖ'cü @washingtonpoint ve yine ABD'den yayın yapan @SafetyPinDaily olayı hayli ilginçleştiriyor.

@SafetyPinDaily hesabı Trump karşıtı yayın yapan ve FETÖ'nün ABD yapılanmasıyla içli dışlı bir ekibin ürünü..

FETÖ'cülerden sonra şiddet çağrısı yapan profillerinde ATATÜRK'ü kullanıp HDP-PKK sempatizanı 2 hesap karşımıza çıkıyor @rstbstn @baris_oruc.

397 binden fazla "Gezi" "sokağa çağrı" "şiddet çağrısı" konulu tweet atılmış. Ama ilginç olan paylaşım yapılan ilk 5 ülkedeki sıralama.

En çok tweet atılan İstanbul, Ankara, İzmir şehirlerin yanı sıra Berlin, Londra ve Paris'in "sokağa çıkın" çağrısı yapıldı.

Kaynak: Sabah