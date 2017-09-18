FETÖ elebaşı Gülen misyoner gazetesinde yazmış

Terörist başı Fetullah Gülen’in Hristiyan misyonerlerin yazdığı bir gazetede “Love and tolerance” isimli köşe yazdığı ortaya çıktı. FETÖ’cülerin ByLock mesajlarında bununla ilgili olarak “Hristiyan misyonerler için çok önemli bu yayında ‘Love and tolerance’ köşesi diye bir köşe oluşturulur ve büyüğümüzün makaleleri haftalık yayınlanmaya başlar” yazdıkları belirlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock’tan yapılan yazışmalar deşifre olmaya devam ediyor. Teröristbaşı Fetullah Gülen’den “mesih” diye bahsedilen yazışmalar, örgütün sapkınlıklarını bir kez daha ortaya koyuyor.

LOVE AND TOLERANCE!

Örgüt üyelerini motive etmek adına paylaşıyan ByLock mesajıyla teröristbaşı Fetullah Gülen’in Hristiyan misyonlerin yazdığı bir gazetede “Love and tolerance” isimli köşe yazdığı açığa çıktı. İşte o mesaj: “Afrika’da diyalog hizmeti yapan bir arkadaş, ülkenin en önemli gazetesinin genel yayın yönetmeni ile görüşmek ister. Genel yayın yönetmeni Hristiyandır ve diyalog merkezinin yaptığı çalışmalardan kısmi haberdardır. Arkadaşa uzun uğraşların ardından randevu verir. Netice olarak Hristiyan misyonerler için çok önemli bu yayında ‘Love and tolerance’ köşesi diye bir köşe oluşturulur ve büyüğümüzün makaleleri haftalık yayınlanmaya başlar.”

Ocak 2016’da “Hatırat” başlığıyla paylaşılan ve örgütün üst düzey bir isminin anlattığı anlaşılan ByLock mesajında, Fetullah Gülen’in Ankara’ya geldiğinden ve Bahçelievler’de bir hücre evinde örgüt üyeleriyle bir araya geldiğinden bahsediliyor.

KUTSİYET KAZANDIRDILAR

Fetullah Gülen’in kendisine verilen çayı beğenmediği ve oradaki bulunanlara çay tarifi yaptığı kaydedilirken, bu tarifin ByLock üzerinden örgüt üyeleriyle paylaşılması, baş teröristin çay tarifine bile kutsiyet kazandırıldığını gösteriyor. “Hocaefendinin güzel çay yapması meşhurdu. Biz huzurunda diz üstü oturduk. O da bize nasıl çay yapılacağını anlattı” ifadesinin yer aldığı mesajda, Gülen’in normal çay tarifine abartılarak yer verildiği görüldü.

FETÖ LİTERATÜRÜ

Aynı mesajda, Fetullah Gülen ile kendisinden izin isteyen bir kişi arasında geçen diyalog da anlatılıyor. “Hacı abi” diye bahsedilen bir örgüt üyesinin İstanbul’daki randevusuna gitmek için Fetullah Gülen’den izin istediği ve buna karşılık “sen bilirsin” cevabını aldığı kaydedildi. Bunun üzerine bu kişinin İstanbul’a gitmekten vazgeçtiği söylenen mesajda, “Hocaefendinin hassas bir şahsiyeti ve ifade üslubu vardır. Kendisini tanımayan bir kişi ‘sen bilirsin’ ifadesiyle izin aldığını zanneder fakat hocamızın literatüründe bu ‘hayır’ demektir” ifadesi yer alıyor.

İZLEMEYENLERE FIRÇA

13 Şubat 2016’da ByLock’tan paylaşılan bir diğer yazışmayla örgütün, Fetullah Gülen’in örgütsel mesaj ve talimatlarının yer aldığı videolarının yayınlandığı “Herkul.org” isimli internet sitesinin kapatılmasıyla videoları Youtube ve Facebook üzerinden mensuplarıyla paylaştığı anlaşıldı. Ancak izlenme oranının düşük olması üzerine ByLock’tan örgüt üyelerine fırça atıldığı görüldü.

DESTEK BEKLEMİŞLER

Söz konusu mesajda şöyle deniliyor: “Herkul sitesinin kapatılmasını fırsata dönüştürerek yurt dışı dahil herkesi Youtube ve Facebook sayfalarına yönlendirmeyi ve güçlendimeyi hedeflemiştim. Ancak an itibariyle son sohbet sadece Youtube’de olmasına rağmen izlenme reklam dahil 4300... Facebook sayfa beğenisi ise sabah 92 bin 742 idi, reklama rağmen 93 bin 148 olabildi. Himmetlerinize arz ediyor ve destek bekliyoruz.” (Yeni Şafak)