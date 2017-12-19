FETÖ elebaşı Gülen'in fişleme notlarına ulaşıldı

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, Isparta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 20 Mayıs 2015’te FETÖ soruşturmalarının kaderine değiştirecek nitelikte büyük bir operasyona imza attı.

Süleyman Demirel Üniversitesi’nin FETÖ’nün en önemli yapılanmaların başında geldiğini belirleyen Isparta KOM ekipleri üniversiteyi yakın takibe alarak üniversitenin Bilgi İşlem Daire Başkanı Halil Karakoç’un odasındaki dijital evrakları kaçırmaya çalıştığını tespit etti.

25 hard disk, 6 flash bellek

Karakoç’un üniversiteden kaçırmak üzere 34 HS 041 plakalı otomobiline yüklediği “25 adet hard disk, 6 adet flaş bellek, 5 adet laptop, 117 adet cep telefonu SİM kartı, 1 adet bilgisayar kasa ve monitörü ile 2 adet modeme el konuldu. Gözaltına alınan Karakoç’tan ele geçirilen 7 aşamalı şifre ile saklanmış olan hard disklerden, Gülen’in yaptığı toplantılarda söylediklerinin el yazısıyla kayda geçirilmiş 227 adet notlar ele geçirildi. İşte o notlar:

Tayyip bize hiçbir şey sormuyor, dinlemiyor teklifimizi geri çeviriyor

Elebaşı Gülen'in yaptığı toplantılarda söylediklerinin el yazısıyla kayda geçirilmiş 227 adet notta şunlar yer aldı:

Tayyip bizi dinlemiyor. Çamuroğlu'nu Alevilerin içinde en samimi buldum. Tayyip ona Kültür Bakanlığı verebilirdi bize hiçbir şey sormuyor teklif etsek de dinlemiyor. Ertuğrul Günay'a Vehbi Çavuşoğlu'na gerekli iltiması göstermiyor.

Aziz Yıldırım hep düşmanlık yaptı!

- Ülkemiz Yargıtay ve Danıştay’ı da hallederlerse ülkemiz kurtulur inşallah.

- İlhan Cihaner’i de himaye ettiler ve onu kurtardılar. Sincan hakimi gibi kimseleri çok önemli davaların başlarına getirerek çok büyük bir felakete sebebiyet vereceklerdi ki Allah müsaade etmedi yıllardır kin ve adavet bu insanları çok keskin hale getirmiş.

- Sabun köpüğü gibi şöhretim var, onu da Hanefi Avcı bunu şişiriyor. Yanlış üflüyor indireceğine şişiriyor. Avcı’nın kitabını alanlar ahmaklık yapmışlar o kadar sattığına ihtimal vermiyorum.

- Aziz Yıldırım tabi ki ehli imanın olduğu yerde hep düşmanlık yaptı, bugün halka cevr etmek kolay ama yarın hakkın divanı var. Şike hadisesi sporda maalesef siyaseti geride bıraktı, gölgeledi. Şike sporda sektör olmuş, meğer haberimiz yokmuş, her tarafta kirleşme olduğu gibi burası da çok kirlenmiş.

HİÇ SAHİP ÇIKMADI

Bahçeli bir yudum suda bizi boğar!

- İsmet Paşa da Süryani’dir. Hüsamettin Cindoruk ile yanına ziyarete gittik bizi çok iyi karşıladılar. Misafir etti ama tam cin gibi bir adamdır.

- Devlet Bahçeli münafık birisi. Rabbimin inayeti olmasa bizleri bir yudum suda boğarlar bizi.

- Mesut Yılmaz ahmak biriydi hiç yardımı olmadı okullara sahip de çıkmadı edebi az olan biriydi.

DEMİREL’E ALDANDIK

Bize karışma, sen namazına vaazına bak!

- Süleyman Demirel her ehli imana samimi olarak davranmadı. Alevi şeceresi bozuk generalleri Demirel’e listeler halinde verdik maalesef hocam sen karışma orduya müdahale etme diyor. Sen camide vaaz et dedi namaz kıldırmana bak. Demirel bize hep kötü davrandı bizde güvendik ve aldandık. Demirel, Büyükanıt ve benzerlerinin ecdadı hepsi de Yahudi’dir.

ARKAMDA DURDU

Ecevit, bedelini hayatıyla ödedi!

- Bülent Ecevit Bey, benim yüzünden çok baskı gördü, adam çok arkamda durdu, bu duruşunu hayatıyla ödedi. O benim yanıma gelmek istedi hizmetimize fırtınalı bir dönemde sahip çıktı. MGK’da bizi savundu. Dosyaları masaya vurup oturumunu terk etti. Başka hükümetler olsaydı yapamazdı okullarımızı zamanın en azgındaki ağalarına (asker) karşı müdafaa etti.

Hablemitoğlu hizmetimiz düşmanıydı, öldürüldü

Elebaşı Gülen notlarında gazetecilerle ilgili şunları söyledi:

- Balbay ve Haberal’ın salıverilmesi ile alakalı haberlerde salınsın denmiş. Bunlar çıkarsa ortalığı karıştırır.

- Hablemitoğlu öldürüldü hizmetimiz düşmanıydı hayatta iken kanal kanal gezip aleyhte konuşuyordu. Bir gün bir kitap yazmış bize haber gönderdi eğer 10 milyon dolar verirseniz bu kitabı yayınlamam diye...

- Cem Uzan, esasen cem isminden çekinmek şüphe ile bakmak lazımdır Cem Sultan da Osmanlı’nın başına dert olmuş.

- İzzettin Doğan dini bilmiyor. Bizim de kusurlarımız oldu, bu camiayı çok ihmal etmişiz, Dersim hadisesi sebebiyle bayağı da Amerika’ya gelen olmuş, burada yerleşmişler, çok büyük ticaret yapıyorlar, Türkiye’dekiler cahil, buradakilerin kendileri ve çocukları daha da cahil, Türkiye’de bu dedeler grubu da cahildir.

[Kaynak: Akşam]