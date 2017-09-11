FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşinin yargılanmasına devam edildi
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in 'Silahlı terör örgütü üyesi' olduğu iddiasıyla tutuklu bulunan kardeşi Kutbettin Gülen'in yargılanmasına devam edildi.
- AA
İzmir 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Kutbettin Gülen ve avukatı hazır bulundu.
Gülen'in avukatı Hasan Özçelik müvekkilinin sağlık durumunun iyi olmadığını, cezaevinde kişisel ihtiyaçlarını giderecek durumda olmadığını iddia etti.
Tutuklu bulunduğu Denizli Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlanan sanık Kutbettin Gülen hakkındaki suçlamaları reddederek terör örgütlerini lanetlediğini söyledi.
Rahatsız olduğunu anlatan Gülen "Bana ev hapsi verilsin, kelepçe takılsın. Tedavi olmam gerekiyor. Ciddi şekilde hastayım." dedi.
Mahkeme heyeti tutuklu sanık Kutbettin Gülen'in tutukluluk halinin devamına, sanığın sağlık durumunu tespit için önceden sevk edildiği hastaneden heyet raporunun beklenmesine, dinlenmeyen tanıkların dinlenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in FETÖ soruşturması kapsamında "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan aranan kardeşi Kutbettin Gülen, 2 Ekim 2016 tarihinde polisin Gaziemir ilçesinde düzenlediği operasyonla yakalanmıştı.
Kutbettin Gülen'in, İzmir Gaziemir'de Kaynak Holding'e bağlı faaliyet gösteren Çağlayan Matbaasına kayyum atanmasının ardından burada çalışıyor göründüğü belirlenmiş ve ilişiği kesilmişti.
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