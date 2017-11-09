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FETÖ elebaşı hakkında sessiz kaldı

Denizli'de FETÖ/PDY yapılanmasının iş adamları davasında savunma yapan iş adamının, avukatın 'FETÖ/PDY hakkında ve elebaşısı hakkında ne düşünüyorsun?' sorusuna 'Şuanda edeceğim sözler ilerde sıkıntı doğurur, cevap vermek istemiyorum' demesi dikkat çekti.

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Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 67 iş adamına yönelik FETÖ/PDY'ye finans sağladığı suçlamaları ile devam eden yargılamada dinlenen patlayıcı madde şirketi ile dikkat çeken isim olan tutuklu sanık Levent Yaşar'ın savunmasında ilginç detaylar dikkat çekti. Savunmasında terör örgütü ile anılmayı kabul etmediğini belirten tutuklu sanık "Benden çoban olur, aşçı olur ama terörist olmaz" dedi. Hayatının hiçbir döneminde o grup ile bağının olmadığını ileri süren Yaşar, DİAD ve Çağlayan Catring ile ilgili olarak ise ticari bir faaliyette bulunduğunu söyledi.
 
ByLock kullanıcı adı ve şifresi okundu
 
Hakkındaki ByLock iddiasını da kabul etmeyen tutuklu sanık Levent Yaşar'a ByLock kullanıcı adı ve şifresi de okundu. Mahkeme Başkanı "Levent abi", "bigboys", "büyükpatron" kullanıcı isimlerini mahkeme tutanağına yazdırdı.
 
Mahkeme tarafından ByLock yazışmasında yer alan 21.11.2015 tarihinde, FETÖ/PDY davasından yargılanan bazı isimlerin yer aldığı bir toplantı için yapılan yazışma ve toplantının acilen yapılması gerektiği ve telefon getirilmemesi istendiği de tutanaklara yazıldı. Tutuklu sanık bu iddiaları da kabul etmedi. 
 
Salondaki avukatların "FETÖ/PDY hakkında ve elebaşısı hakkında ne düşünüyorsun?" sorusuna cevap vermek istemeyen Yaşar "Şuanda edeceğim sözler ilerde sıkıntı doğurur, cevap vermek istemiyorum" dedi. 

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