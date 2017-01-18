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FETÖ firarisi eski okul müdürü yakalandı

FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkartılan Bayburt'taki özel bir kolejin müdürü Ankara'da yakalandı.

  • AA
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Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkartılan örgüt bağlantılı kolejin müdürü B.S, Ankara'da yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, etkin pişmanlıktan yararlanan şahısların ifadeleri ve istihbarat çalışması sonucu firari şüpheli B.S'nin Ankara'da saklandığı bilgisine ulaştı.

Şüpheli şahsın Ankara'da saklandığı adrese operasyon düzenleyen ekipler, B.S'yi gözaltına aldı.

FETÖ'yle bağlantılı olarak Bayburt'ta faaliye gösteren ve 667 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan kolejin müdürü olan şüpheli B.S'nin, FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme sistemi olan "ByLock"u kullandığı, çalışanlarına örgütle bağlantılı olan Bank Asya'ya para yatırmaları talimatları başta olmak üzere örgütsel talimatlar aktardığı bilgisine ulaşıldı.

Ekiplerce Bayburt'a getirilen ve burada hakim karşısına çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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