FETÖ imamları buluşmak istedikleri subayın ihbarıyla yakalandı

Subay ihbarıyla örgüt yöneticilerini yakalattı

Konya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesinde ifade veren itirafçı askerlerden İstanbul’da Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan bir subay, Konya polisini arayarak örgüt yöneticilerinin kendisiyle görüşme talebinde bulunduğu söyledi. Bunun üzerine subayın verdiği bilgiler doğrultusunda harekete geçen polis, İstanbul’da FETÖ’ye ait bir gaygubet evine baskın yaptı. Evde Konya’da yürütülen TSK’nın mahrem imamlar soruşturmasında aranan, örgütün müdür ve müdür yardımcısı konumunda olan Zafer Çay ile Alper Karabulut yakalandı. 3 Ekim’de gözaltına alınarak soruşturmanın yürütüldüğü Konya’ya getirilen iki zanlının, hain darbe girişiminin organizatörlerinden Kemal Batmaz’ın altında mahrem asker ünitelerinde müdür ve müdür yardımcısı olarak görev yaptıkları öğrenildi. Zanlılardan Alper Karabulut’un Hava Harp Okulu imamı, Zafer Çay’ın ise Hava Kuvvetlerinin İstanbul’da görev yapan FETÖ üyesi subaylarını yöneten ünitenin başındaki isim olduğu tespit edildi.

Özel eğitim kurumunda öğretmen olan Alper Karabulut ile devlet okulunda sınıf öğretmenliği yaparken ihraç edilen Zafer Çay’ın hain darbe girişimine rağmen örgüt yapısı içerisinde bulundukları, illerde üs komutanı gibi örgüt üye ve yöneticilerine emirler verdikleri öğrenildi. Zanlıların yakalanmasının ardından FETÖ yöneticileri adeta çılgına döndü. İki isim gözaltındayken örgüt yandaşları Konya Valisi Yakup Canbolat, Konya Emniyet Müdürü Şükrü Yaman ve KOM Şube Müdürü Ali Loğoğlu hakkında hakaret içeren yüzlerce paylaşım yaptı. Bu paylaşımların ise 17-25 Aralık sonrasında oluşturulan örgütün sosyal medya birimi üzerinden yapıldığı, tweet atan hesaplarla ilgili soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

"FETÖ, 15 Temmuz'dan sonra da TSK'da düzenli himmet topladı"

Yavuz kod adını kullanan Alper Karabulut'un örgütteki çözülmeyi önlemek amacıyla FETÖ üyelerine poliste konuşmamaları için psikolojik baskı yaptığı öğrenildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan ve Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki subaylarla 15 Temmuz sonrası iki haftaya bir görüşme yapan örgüt üyesi esnaf S.S., Alper Karabulut’un 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında evine gelerek ilgilenmesi için kendisini yeni subaylarla tanıştırdığını, bu subaylardan da örgüt adına düzenli himmet aldığını itiraf etti. 17 yıldır örgütte farklı görevler yapan S.S. hiçbir baskı altında kalmadan itirafçı olduğunu vurgulayarak, "25.01.2017 tarihinde gece 22.30-23.00 sıralarında evimde eşim ve çocuklarım ile otururken kapı çalındı. Kapıyı açtığımda Yavuz abinin geldiğini gördüm. İçeri davet ettim. Kısa süreli hal hatır konuştuktan sonra beraber dışarıya çıktık. Yavuz abi beni Hava Kuvvetlerinde görevli bir subayla ilgilenmem için tanıştırdı. Subayla görüşme ayarladık. Ben buraya gelene kadar hep kulaktan dolma ya da Yavuz abimin bana anlattığı şekilde soruşturmaların tamamen baskı ve şiddet üzerine kurularak, tüm cemaat mensuplarının ister tüm bildiklerini anlatsın, isterse hiçbir şey anlatmasın her halükarda cezaevine gönderildiği kanısına sahiptim. Buraya geldiğimde şahsıma yapılan muamele ve ifade verirken gördüğüm uygulamalar da tamamen yanlış fikirlere sahip olduğumu, devletimizin, milletimizin ve soruşturmayı yapan insanların ne kadar adilane bir şekilde davranarak hakikatin ortaya çıkması için uğraştıklarını gördüm. Hatta 15 Temmuz'dan sonra bile benim gibi cemaat ile bağını koparmayan, son bir haftaya kadar Yavuz isimli abisiyle buluşan bana bile merhametli davranarak bu oluşum içerisindeki herkesin deşifre olmasının önemini bilerek tamamen hiçbir baskı altında kalmadan ifademi kendi hür iradem ile bildiğim her şeyi anlatarak yazdırma ortamımı hazırlamışlardır. Bu da göstermektedir ki bizim devletimiz her daim adaletli, hoş görülü ve sevecendir. Hiçbir ön yargı olmadan suçlu da olsa her vatandaşına şefkatle davranmaktadır. Eğer mahkemece serbest bırakılırsam burada yaşadığım ve devletimin bana gösterdiği her türlü şefkat ve sevgiyi, tanıdığım herkese anlatarak ön yargılı düşüncelerin herkesin kafasından silinmesi için çalışacağım. Örgüt içerisinde çeşitli görevlerde bulunduktan sonra en son olarak herkesin 'Mahrem Abilik' sistemi olarak bildiği asker abiliği görevinde bulundum. Bilmeden de olsa 2001 yılında girip bugün ifade verdiğim 2017 yılına kadar geçirdiğim cemaat içerisindeki görevlerimde suç sayılabilecek bir eylemde bulunduysam etkin pişmanlık yasasından yararlanmak istiyorum” dedi.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Karabulut ile Çay tutuklanırken itirafçı olan S.S. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Konya polisi 540 asker ile 390 asker abisi yakaladı

Öte yandan, Konya’da TSK’daki FETÖ yapılanmasının deşifre edilmesi için Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana yürütülen operasyonlarda 540 asker ile 390 mahrem asker abisi yakalandı. Yakalanan örgüt üyelerinden yüzlercesi örgüt bağlantılarının delilleriyle ortaya konulmasının ardından etkin pişmanlık yasasından faydalandı